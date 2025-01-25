Роберт Паттинсон признался в желании бросить кино

Актер Роберт Паттинсон, известный по ролям в фильмах "Сумерки" и "Бэтмен", был всерьез намерен завершить карьеру и навсегда уйти из кино в период пандемии и забастовок. Об этом он рассказал в интервью изданию Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Паттинсон признался, что почти решился бросить актерскую карьеру после коронавируса и недавних крупных забастовок в Голливуде. Однако на желание 38-летнего актера повлияли по-настоящему талантливые проекты. Одним из них он назвал "Бруталиста" его друга Брэди Корбета.

"Все говорили, что кино умирает. И довольно убедительно. Но то, что будет на "Оскаре" в этом году, действительно интересное и амбициозное кино. Появилась плеяда новых режиссеров, от которых все в восторге", - сообщил Паттинсон.

Он также выразил надежду, что его следующий проект "Микки 17", снятый режиссером оскароносных "Паразитов" Пон Джун Хо, выйдет в самый подходящий момент, когда "в отношении кино все полны энтузиазма". Известно, что премьера фильма состоится в марте 2025 года.