Голливудский актер Том Круз подогрел слухи о романе с экс-возлюбленной Бена Аффлека, артисткой Аной де Армас. Фото опубликованы на сайте People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Папарацци подловили знаменитостей вместе 14 марта в Лондоне. 62-летний Том Круз и 36-летняя Ана де Армас были замечены, когда направлялись на вертолетную площадку London Heliport. Артист появился на публике в черных джинсах и коричневой рубашке. Актриса выбрала черное длинное пальто, белую футболку, джинсы и кеды.

Слухи о романе знаменитостей возникли в прошлом месяце.Тома Круза и Ану де Армас сфотографировали во время свидания 14 февраля, в День всех влюбленных. По информации журналистов, актеры поужинали в районе Сохо, в Лондоне. Знаменитостей окружила толпа поклонников, поэтому они остановились, чтобы сделать фото. Ана де Армас появилась на публике в синих джинсах и черном пиджаке, которые она дополнила золотыми балетками. Актер предпочел серую рубашку-поло и темно-синий костюм.

В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.

Бен Аффлек и Ана де Армас начали встречаться во время съемок триллера "Глубокие воды" в 2020-м, но роман продлился недолго