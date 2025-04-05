Популярная телеведущая во второй раз победила рак

Популярная американская телеведущая Саманта Харрис заявила, что полностью выздоровела после повторно диагностированного рака молочной железы. Об этом она рассказала в интервью изданию People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Харрис отметила, что прошла необходимый курс операций и полностью избавилась от болезни, которую врачи повторно обнаружили в конце прошлого года. Телеведущая заверила, что хорошо себя чувствует.

"Я считаю себя свободной от рака (...) Цель сейчас - убедиться, что мое тело не станет пристанищем для любых циркулирующих опухолевых клеток, которые решат обосноваться в органе-хозяине", - добавила она. Харрис также заявила, что диагноз научил ее ценить время, проведенное вместе с близкими и друзьями.