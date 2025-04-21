Колин Фаррелл решил сдать сына-инвалида в интернат

21-летний Джеймс страдает синдромом Ангельмана. Это генетическое заболевание, связанное с нарушением развития нервной системы.

Как передает Day.Az, среди его признаков неустойчивая ходьба, приступы внезапного неконтролируемого смеха, нарушение жестикуляции. Заболевание неизлечимо, и человеку требуется постоянный уход.

Джеймс - сын 48-летнего ирландского актёра Колина Фаррелла от канадской модели Ким Борденейв. Они давно в разводе, но оба участвуют в жизни ребёнка.

Однако парню нужен специализированный уход, и Фаррелл решил его обеспечить.

Актёр объяснил, что уважает выбор других родителей самостоятельно заботиться о своих детях-инвалидах, но, по его мнению, всё же есть важный нюанс.

"Что, если завтра у меня случится сердечный приступ и, не дай бог, мать Джеймса, Ким, попадёт в аварию и тоже умрёт. И тогда Джеймс останется один?" - поделился Фаррел.

По его словам, решение отправить их общего сына в специализированное учреждение он и Ким Борденейв приняли вместе. Они оба готовы поместить его туда.

"Чтобы мы могли навещать его, иногда забирать, а главное - чтобы он был счастлив и чувствовал связь с этим местом", - сказал Фаррелл.