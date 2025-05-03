Жерар Депардье снимается в новом фильме, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал BFM.TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что 76-летний актер сейчас участвует в съемках картины Фанни Ардан на Азорских островах. Подчеркивается, что из-за возможной причастности к преступлениям сексуального характера Депардье уже стал изгоем в мире кино.

До этого Депардье стал фигурантом дела о мошенничестве с налогами.

Актер Жерар Депардье получил российское гражданство в начале января 2013 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В 2024 году прокуратура Парижа начала расследование в отношении актера, которого обвинила в сексуальном насилии актриса Шарлотт Арнуль и еще 12 женщин. В защиту Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции.