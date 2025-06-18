Том Круз получит почетный «Оскар»

Американский актер Том Круз получит почетную премию "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Об говорится на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Невероятная преданность Тома Круза нашему кинематографическому сообществу, театральному опыту и сообществу каскадеров вдохновила нас всех", - сказала президент Академии Джанет Янг. Также отмечается, что артист помог киноиндустрии США пережить сложное время в период пандемии COVID-19.