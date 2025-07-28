https://news.day.az/showbiz/1770575.html Звезда «Сумерек» кардинально сменила имидж Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт появилась на публике с новым имиджем. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Папарацци подловили Кристен Стюарт 27 июля во время прогулки по Гриффит-парку в Лос-Анджелесе. Актриса была запечатлена с неоново-розовыми волосами, которые собрала в небрежный пучок.
Звезда «Сумерек» кардинально сменила имидж
Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт появилась на публике с новым имиджем. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Папарацци подловили Кристен Стюарт 27 июля во время прогулки по Гриффит-парку в Лос-Анджелесе. Актриса была запечатлена с неоново-розовыми волосами, которые собрала в небрежный пучок. Артистка также отказалась от макияжа. Звезда "Сумерек" вышла на публику в белой футболке с надписью, зеленых шортах, высоких носках и кроссовках.
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