Звезда «Сумерек» кардинально сменила имидж

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт появилась на публике с новым имиджем. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Папарацци подловили Кристен Стюарт 27 июля во время прогулки по Гриффит-парку в Лос-Анджелесе. Актриса была запечатлена с неоново-розовыми волосами, которые собрала в небрежный пучок. Артистка также отказалась от макияжа. Звезда "Сумерек" вышла на публику в белой футболке с надписью, зеленых шортах, высоких носках и кроссовках.