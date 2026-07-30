Экс-коллега Джареда Лето о работе с певцом

Бывший коллега фронтмена группы Thirty Seconds и актера Джареда Лето заявил, что ему было некомфортно работать с ним.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Page Six.

"Он нехороший парень. В его глазах нет души. Во время работы с ним царила ужасная атмосфера, и он вызывал дискомфорт у окружающих. С ним было очень трудно разговаривать, если он даже пытался заговорить с нами", - поделился анонимный источник.

По словам собеседника таблоида, Лето также выдвигал ряд требований к членам своей съемочной группы, хотя мог выполнить все самостоятельно. Например, просил помощников "придерживать для него двери и плащ".

"Люди, знающие его много лет, также говорили, что у него очень проблемные отношения с женщинами. Все в музыкальной индустрии знают, что для него настанет день расплаты", - отметил инсайдер.