https://news.day.az/showbiz/1851223.html Звезда "Сумерек" появилась на премьере в Лос-Анджелесе Звезда "Сумерек" и актриса Кристен Стюарт появилась на премьере в Лос-Анджелесе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Page Six. Кристен Стюарт вышла на дорожку в пиджаке, микрошортах и сером топе. Образ дополнили высокие белые носки, солнцезащитные очки и черные ботинки.
Звезда "Сумерек" появилась на премьере в Лос-Анджелесе
Звезда "Сумерек" и актриса Кристен Стюарт появилась на премьере в Лос-Анджелесе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Page Six.
Кристен Стюарт вышла на дорожку в пиджаке, микрошортах и сером топе. Образ дополнили высокие белые носки, солнцезащитные очки и черные ботинки. Волосы ей уложили с объемом у корней и сделали макияж с нюдовой помадой.
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