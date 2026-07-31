Звезда "Сумерек" появилась на премьере в Лос-Анджелесе

Звезда "Сумерек" и актриса Кристен Стюарт появилась на премьере в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Page Six.

Кристен Стюарт вышла на дорожку в пиджаке, микрошортах и сером топе. Образ дополнили высокие белые носки, солнцезащитные очки и черные ботинки. Волосы ей уложили с объемом у корней и сделали макияж с нюдовой помадой.