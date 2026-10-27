Друзья потеряли Джека Николсона

Друзья потеряли голливудского актера Джека Николсона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает National Examiner со ссылкой на собственный источник.

Друзья надеются, что актер-затворник в 2027 году устроит вечеринку в честь 90-летия, и они смогут повидать Николсона.

"Раньше он был душой компании, поэтому трудно смириться с тем, что он сам себя сделал изгоем, но это Джек. Он всегда был большим оригиналом", - говорит инсайдер.

Известно, что трехкратного обладателя "Оскара" регулярно навещают дети.

"Нельзя сказать, что он полностью отрезан от мира. Но он очень разборчив в том, кого впускать в свою жизнь. Большинство его друзей больше не приглашают в гости и не приглашали уже несколько лет", - уточнил собеседник издания.

К этому решению звезды "Пролетая над гнездом кукушки" знакомые отнеслись с уважением, добавил он.

"Тяжело быть сторонним наблюдателем, особенно когда он такой затворник. Никто понятия не имеет, чем он занят на самом деле", - заключил инсайдер.

Мировую славу Джеку Николсону также принесли роли в фильмах "Сияние" и "Бэтмен", а последней его работой на большом экране стала комедия 2010 года "Как знать...".