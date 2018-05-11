Азербайджан внедряет новый метод борьбы с незаконными постройками
Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана создает систему спутникового контроля эффективного использования земельных участков. Об этом говорится в пятницу в сообщении комитета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
При построении системы учтен опыт европейских стран, к работе привлечены специалисты из Словении.
Основной целью проекта является выявление незаконных построек и охрана земельных ресурсов. Система позволит раз в пять дней производить съемку всей территории страны с разрешением 10 метров. При выявлении случаев незаконного использования земель будут предприняты оперативные меры.
В настоящее время при Комитете формируется операторская группа по проекту создания системы спутникового контроля.
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