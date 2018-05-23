В Азербайджане впервые проведен капремонт российских вертолетов

Сервисный центр по капитальному ремонту вертолетов при авиакомпании Silk Way Helicopter Services впервые осуществил капитальный ремонт вертолетов типа Mi-8AMT/MTV. Об этом сообщает в среду пресс-служба Silk Way Helicopter Services, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Решение по созданию подобного центра в Азербайджане было достигнуто в 2016 году в рамках выставки "Азербайджанская Международная Оборонная Выставка" ("Azerbaijan International Defence Exhibition" - ADEX).

В рамках первого этап работы с шестого ноября 2017 года в базовом аэропорту авиакомпании SWHS - "Забрат" начались работы по капитальному ремонту вертолетов российского производства Mi-8AMT/MTV. Ремонт производился и контролировался специалистами российского Авиаремонтного завода №356 (город Энгельс) при непосредственном участии специалистов авиакомпании.

Ремонт вертолетов Mi-8AMT/MTV был осуществлен на профессиональном уровне совместно со специалистами ООО Silk Way Helicopter Services.

В соответствие с инструкциями авиаремонтного завода, разобранные агрегаты были отправлены на ремонт на завод №356 (в дальнейшим ремонт этого оборудования предусмотрен в Баку, как дальнейшее освоение капитального ремонта вертолетов. Фюзеляж вертолета и авионика были также отремонтированы после дефектации (техническое обслуживание фюзеляжа в основном сводится к дефектации обшивки основных частей фюзеляжа, надежности крепления узлов силовых элементов конструкции).

Оборудование, специальные агрегаты, а также примененные во время ремонта воздушного судна расходные материалы, горючие и смазочные материалы были в полной мере предоставлены со стороны авиакомпании Silk Way Helicopter Services.

Отметим, что создание подобного центра - это новый этап развития авиационной отрасли Азербайджана, который создает импульс для дальнейшего освоения ремонта воздушной техники в Азербайджане не только для местных задач, но и для привлечения зарубежных участников авиационного рынка.

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