Баку и Бухарест могут связать прямые авиарейсы

Румынская авиакомпания TAROM планирует начать осуществлять прямые авиарейсы по маршруту Бухарест-Баку. Об этом говорится в сообщении портала Routes Online, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, авиакомпания подала заявку на выполнение рейсов в Баку, Одессу, Тбилиси и по ряду других новых направлений с конца этого года.

"Авиарейсы планируется осуществлять на самолете А318", - сказано в сообщении.

TAROM или Romanian Air Transport - национальный авиаперевозчик, крупнейшая и старейшая авиакомпания Румынии. Основной аэропорт авиакомпании - Международный аэропорт имени Анри Коанды в Отопени, в 16 километрах к северу от Бухареста.

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