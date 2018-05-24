Баку и Бухарест могут связать прямые авиарейсы
24 мая 2018 15:57 232
Румынская авиакомпания TAROM планирует начать осуществлять прямые авиарейсы по маршруту Бухарест-Баку. Об этом говорится в сообщении портала Routes Online, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению, авиакомпания подала заявку на выполнение рейсов в Баку, Одессу, Тбилиси и по ряду других новых направлений с конца этого года.
"Авиарейсы планируется осуществлять на самолете А318", - сказано в сообщении.
TAROM или Romanian Air Transport - национальный авиаперевозчик, крупнейшая и старейшая авиакомпания Румынии. Основной аэропорт авиакомпании - Международный аэропорт имени Анри Коанды в Отопени, в 16 километрах к северу от Бухареста.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:25 6