В Баку сгорел дом
18 июня 2018 13:12 309
В Гарадагском районе Баку сгорел дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сгорели крыша на площади 170 кв.м. и воспламеняющиеся конструкции двух комнат на площади 70 кв.м. 4-комнатного одноэтажного дома общей площадью 300 кв.м.
Оставшуюся часть дома удалось защитить от огня. Пожар потушили сотрудники МЧС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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