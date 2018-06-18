В Баку сгорел дом

В Гарадагском районе Баку сгорел дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сгорели крыша на площади 170 кв.м. и воспламеняющиеся конструкции двух комнат на площади 70 кв.м. 4-комнатного одноэтажного дома общей площадью 300 кв.м.

Оставшуюся часть дома удалось защитить от огня. Пожар потушили сотрудники МЧС.