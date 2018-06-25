"ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" не будут работать в этот день

Центры Службы ASAN и ASAN Kommunal завтра не будут работать.

Об этом говорится в сообщении Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, в связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана, который отмечается 26 июня, завтра центры Службы ASAN и ASAN Kommunal работать не будут.

С 27 июня центры будут работать в обычном режиме, и граждане могут обратиться в центры и воспользоваться соответствующими услугами.

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