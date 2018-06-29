Запуск азербайджанского спутника вновь перенесен

Запуск второго геостационарного спутника Азербайджана Azerspace-2/Intelsat 38 запланирован на осень 2018 года. Об этом сообщается в списке космических запусков опубликованной компанией Arianespace, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Помимо азербайджанского спутника Azerspace-2/Intelsat 38, ракетоноситель Ariane 5 ECA выведет на орбиту индийский спутник связи GSAT-11. Запуск спутника (миссия VA243) ранее был запланирован на 25 мая, однако в связи с техническими проверками спутника GSAT-11, проводимыми индийской космической исследовательской организацией, сроки запуска ракетоносителя были перенесены на лето.

Согласно же последним данным Arianespace, запуск азербайджанского и индийского спутников на орбиту запланирован на первую неделю сентября текущего года.

Запуск будет осуществлен с космодрома Куру (Гвианский космический центр), который находится на северо-востоке Южной Америки, во Французской Гвиане.

Спутник Azerspace-2/Intelsat 38 будет выведен на геостационарную орбиту в 45 градусов восточной долготы. В зону ее обслуживания войдут страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Производителем спутника выступает дочерняя компания канадской корпорации MDA - Space Systems Loral (SSL), которая также является поставщиком систем управления космическим аппаратом.

Первый спутник связи Azerspace/Africasat-1a был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен из космодрома Куру компанией Arianespace. В зону обслуживания Azerspace/Africasat-1a входят страны Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

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