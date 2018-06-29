В Азербайджане повышена госпошлина за выдачу водительских прав
29 июня 2018 15:24 403
В Азербайджане увеличен размер государственной пошлины за выдачу или замену водительских удостоверений, а также за регистрацию автотранспортных средств.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на сегодняшнем последнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса были внесены поправки в закон "О государственной пошлине".
Согласно изменениям, размер государственной пошлины за выдачу или замену водительских удостоверений увеличен с 18 до 25 манатов, за выдачу государственного свидетельства для автотранспортных средств - с 17 до 25 манатов.
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