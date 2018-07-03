Минэнерго Азербайджана и ОАО "Азерэнержи" сделали заявление в связи с перебоями в энергоснабжении
3 июля 2018 21:32 2 249
Министерство энергетики Азербайджана и ОАО "Азерэнержи" распространили совместное заявление в связи с проблемами, возникшими в электроснабжении страны.
Как сообщили Trend в министерстве, несмотря на то, что последствия аварии, произошедшей накануне в электроэнергетической системе страны, были устранены, в вечерние часы местами возникли перебои в энергоснабжении.
В заявлении отмечается, что объекты жизненно важного значения уже обеспечены электроэнергией. В настоящее время ситуация находится под контролем, подача электроэнергии восстанавливается.
Предпринимаются необходимые меры для полного решения проблемы.
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