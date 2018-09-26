Азербайджан впервые выпустил беспилотник-камикадзе - ФОТО

26 сентября 2018 13:36

Парк высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) впервые выпустил беспилотник-камикадзе "Яраса" ("Yarasa").

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, беспилотник весом 12 килограммов может взлетать на высоту двух тысяч метров с грузом весом пять килограммов, вести наблюдение за объектами противника и с точностью поражать их.

Максимальная скорость беспилотника-камикадзе - 160 км/час.

Одним из преимуществ беспилотника также является то, что в случае неустановления объекта он возвращается обратно.

Беспилотник уже прошел испытания, и в ближайшие дни будет передан Вооруженным силам Азербайджана.

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