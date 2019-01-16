В Азербайджане нужно повысить цены на сигареты - МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В Баку молодежь много курит как сигареты, так и кальян. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в среду сказала глава азербайджанского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фатош Ханде Харманджи.

По словам главы офиса, часовое курение кальяна приравнивается к курению 40 сигарет: "Курение остается серьезной проблемой во всем мире. К сожалению, в Азербайджане достаточно курильщиков".

Харманджи сказала, что в Азербайджане примерно 1,3 миллиона человек используют табак, половина из которых подвержена риску, не дожить до 70 лет.

"Поэтому борьба, которая проводится по пресечению этой пагубной привычки, очень важна, и самым главным шагом является повышение цен на табачную продукцию. Потому что в Азербайджане очень дешевые сигареты. Это могло бы в определенной мере предотвратить курение среди молодежи", сказала Харманджи.

Глава офиса также добавила, что необходимо также уменьшить рекламу табачной продукции.

Харманджи сказала, что приветствует антитабачный закон, принятый в прошлом году в Азербайджане.

Глава азербайджанского офиса ВОЗ считает, что если не предпринимать мер по борьбе с курением, то число курильщиков будет непрестанно расти: "Потому что предприниматели, занимающиеся продажей табачной продукции, хотят получать прибыль".

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