«Xalq seçimi»: «Каким маркам мобильных телефонов вы отдаете предпочтение?» - ОПРОС

Начался опрос "Каким маркам мобильных телефонов вы отдаете предпочтение?", проводимый в рамках проекта Day.Az "Xalq seçimi".

У читателей Day.Az в рамках проекта "Xalq seçimi" имеется возможность определить лучших из лучших в Азербайджане. Мы реализуем проект "Xalq seçimi", цель которого заключается в выявлении приоритетов наших читателей - жителей Азербайджана.

Предпочтения выявляются путем простого опроса, выставляемого на сайте информационного портала Day.Az. В течение года опрос обновляется.

Начали мы с автомобилей, компаний по производству компьютеров, мобильных телефонов, телевизоров, холодильников, кухонных плит, видеокамер, пылесосов, стиральных порошков, зубной пасты, моющих средств, фенов, масляных обогревателей, утюгов, чая, посудомоечных машин, шоколада, сока, молока, компотов, питьевой воды, варенья, семечек, айрана, колбасы, консервных изделий, творога, подсолнечного масла, банков, медицинских учреждений, супермаркетов, кинотеатров, отелей, служб такси, кондитерских, торговых центров, школ, детских развлекательных центров, салонов красоты, торговых центров, ювелирных магазинов, смартфонов, наручных часов, газовых комби, молочной продукции, кондиционеров, фотоаппаратов, планшетов, электроплиток, питьевой воды, масла, сыров, мобильных операторов, интернет-провайдеров, СПА в отелях Баку, которым отдают предпочтение жители Азербайджана.

Товары и темы для опроса будут выбираться редакцией Day.Az. По итогам года победители опроса будут награждены нашей компанией специальными знаками качества и популярности.

Думаем, что проект "Xalq seçimi" вызовет большой интерес у читателей и станет хорошим стимулом для производителей товаров.

Напомним, что по итогам опросов "Xalq seçimi" предыдущего сезона читатели Day.Az определили победителей. Награждение прошло в торжественной обстановке, победителям были вручены статуэтки, дипломы и ценные подарки.