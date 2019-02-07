UNICEF бьет тревогу: азербайджанские дети наиболее подвержены киберзапугиванию

Согласно новой информации, полученной в День безопасного интернета, насилие, киберзапугивание и случаи цифрового преследования в интернете являются признаками, составляющими потенциальную угрозу для 97,5 процентов использующей интернет азербайджанской молодежи в возрасте 15-24 лет. В этой связи Детский фонд ООН (UNICEF) настоятельно призывает прилагать больше усилий с целью создания для азербайджанских детей и молодежи подходящих условий для безопасного и эффективного освоения привлекательного и информативного цифрового пространства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, такой призыв исходит из последнего глобального опроса UNICEF среди молодежи. Во время проведенных студентами по всему миру циклу обсуждений на тему "#ENDviolence Youth Talks" (#СТОП Насилию) в течение пяти недель были получены более одного миллиона ответов и предложений. Посредством такой инициативы молодежь дала обдуманный ответ на вопрос, что могут сделать для них родители, учителя и политики для защиты в интернете, в частности защиты от киберзапугивания.

Руководитель представительства UNICEF в Азербайджане Эдвард Карвардин сказал, что с точки зрения приобретения знаний, знакомства с другими культурами, встречи с новыми людьми, выражения своих творческих возможностей и мыслей, интернет создает для детей и молодежи безграничные возможности. Наряду с этим, мы знаем о таких рисках, как запугивание, дискриминация, ненависть, эксплуатация и злоупотребление в таком привлекательном цифровом пространстве. Именно поэтому в День безопасного интернета UNICEF настоятельно призывает всех людей, которые заботятся о вопросе интернет-безопасности наших детей, принять участие в создании более безопасного и инклюзивного цифрового пространства для каждого ребенка.

Согласно сообщению ЮНЕСКО о распространении киберзапугивания в высокоразвитых странах в 2017 году, соотношение детей и подростков, страдающих от воздействия таких случаев, колеблется между 5-21 процентами. Вероятность подверженности девочек случаям киберзапугивания по сравнению с мальчиками более высока.

Так как киберзапугивание способно в короткий срок охватить широкую аудиторию и эти факты долгое время остаются не обнаруживаемыми в интернете, и это явление может преследовать своих жертв всю жизнь и нанести им серьезный вред. Запугивание и киберзапугивание, дополняя друг друга, обеспечивают последовательное формирование вредного поведения. Вероятность того, что подвергшиеся киберзапугиванию лица будут употреблять спиртные напитки и наркотики, а также отстраняться от учебы, более высока. В то же время надо отметить, что вероятность получения ими неудовлетворительных оценок в учебе, сравнительно низкая самооценка и проблемы со здоровьем, также высока. В экстремальных ситуациях случаи киберзапугивания могут привести к суициду.

Если 96,8 процента мальчиков в возрасте 15-24 лет в Азербайджане пользуется интернетом, то этот показатель среди девушек такого же возраста составляет 98,3 процента. В целом же, процентное соотношение пользующейся интернетом молодежи в Азербайджане превышает средний показатель по всему миру, который составляет 70,6 процента.

В то же время, в Азербайджане наблюдается снижение возрастного ценза населения, пользующегося интернетом. Так, 91,9 процентов детей младше 15 лет являются пользователями интернета. По сравнению с детьми, которые относятся к более младшей группе, предполагается, что подростки в большей мере могут подвергнуться киберзапугиванию. Несмотря на это, именно дети более чувствительны к вредоносному контенту, а также сексуальной эксплуатации, киберзапугиванию и иным злоупотреблениям в сети.

Представительство UNICEF в Азербайджане особо отмечает наиболее простые способы для обеспечения безопасности детей и подростков в цифровом пространстве:

Родители должны знать, каким интернет-серфингом занимаются их дети, с кем они общаются и каким контентом пользуются. Очень важно открыто рассказать детям о возможных рисках, с которыми они могут столкнуться в цифровом пространстве, а также предупредить их о необходимости сообщить родителям о случаях плохого обращения в интернете, не боясь понести за это наказание.

Наряду с тем, что учителя должны стимулировать детей использовать интернет для получения знаний и полезной беседы, развития творческого подхода и способностей, они должны создать удобные условия для того, чтобы при столкновении с неприятным обращением в интернете, дети незамедлительно делились с этим с взрослыми и просили их о помощи. Потому что те, кто злоупотребляют интернетом, знают о боязни детей говорить об этом, и этот факт используется ими для дальнейшей эксплуатации детской аудитории.

Правительство должно вкладывать больше инвестиций в формальное и неформальное просвещение детей, чтобы они знали, как пользоваться интернетом, имели достаточное представление об этом, могли обеспечить личную защиту в таком пространстве, в том числе иметь представление об опасной и неправильной информации в интернете, а также вкладывать инвестиции в сферу представления понятия цифрового гражданства основным компонентом цифрового образования.

Э.Карвардин отметил, что первые шаги в этом направлении очень просты: "И родители, и родственники и учителя, а также работающие с детьми специалисты, сталкиваясь с интернет-привычками своих детей и других молодых людей, должны с вниманием относиться к резкому изменению их настроения, сообщить им, что они в любое время готовы поговорить с этими детьми и молодыми людьми о любой ситуации, которая может возникнуть.

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