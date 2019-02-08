Азербайджан ограничивает продажу сигарет и алкоголя - ПОДРОБНОСТИ
В Азербайджане будет предотвращена продажа табачных изделий и спиртных напитков лицам, не достигшим 18 лет, а также введен запрет на прямое и непосредственное участие несовершеннолетних граждан в спортивных тотализаторах. Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О молодежной политике".
Согласно предлагаемым изменениям, с целью воспитания молодежи в соответствии с морально-этическими нормами поведения, а также защиты несовершеннолетних граждан от вредоносной информации, могущей нанести вред их физическому и психологическому состоянию, соответствующие органы исполнительной власти должны будут обеспечить создание механизма "безопасный интернет".
Наряду с этим, среди этой категории граждан будет проводиться просветительская работа против вредных привычек, а также планируется агитировать молодежь за ведение здорового образа жизни.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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