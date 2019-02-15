Азербайджанцы за рубежом получат доступ к службе ASAN

Служба ASAN и Государственный комитет по работе с диаспорами будут совместно оказывать услуги проживающим за рубежом гражданам Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, который в пятницу в Баку подписали глава Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев и председатель Госкомитета по работе с диаспорами Фуад Мурадов.

В рамках меморандума, проживающие за рубежом граждане страны смогут воспользоваться всем перечнем госуслуг, предоставляемых Службой ASAN, через портал электронного правительства.

По словам Мехтиева, речь идёт о создании платформы, которая позволит гражданам Азербайджана, проживающим за пределами страны пользоваться услугами Службы ASAN.

"Предусматривается также совместно с комитетом организовывать выездные услуги ASAN. Полагаем, это будет полезным для наших граждан, проживающих за рубежом. Второе направление [сотрудничества в рамках меморандума] - организация для граждан возможности использования соответствующих электронных услуг. Так, например, в портале электронного правительства будут созданы специальные электронные услуги госведомств",- сказал Мехтиев.