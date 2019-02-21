Ужасное ДТП в Сумгайыте, десятки пострадавших - ОБНОВЛЕНО
19:05
В результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Сумгайыте шесть человек находятся в реанимации.
Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказала Trend сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.
По ее словам, один из раненых в настоящее время находится на операционном столе.
"Среди раненых также есть беременная женщина. Погибших нет, но есть пострадавшие, чье состояние расценивается как тяжелое", - сказала Ахмедова.
Отметим, что ДТП произошло на улице Sulh города Сумгайыта.
Автобус, курсирующий по маршруту №30 (Сумгайыт-поселок Г.З. Тагиева), столкнулся с легковым автомобилем. После столкновения автобус врезался в ближайший магазин.
В результате аварии 31 пассажир автобуса был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи города Сумгайыт.
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18:27
В Сумгайыте попал в аварию маршрутный автобус.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, ДТП произошло на улице Sulh города.
Автобус, курсирующий по маршруту №30 (Сумгайыт-поселок Г.З. Тагиева), столкнулся с легковым автомобилем. После столкновения автобус врезался в ближайший магазин.
В результате аварии 31 пассажир автобуса был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи города Сумгайыт.
Как сообщает Trend со ссылкой на больницу, в настоящее время около 10 человек находятся в реанимационном отделении, их состояние расценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!