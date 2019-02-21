19:05

В результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Сумгайыте шесть человек находятся в реанимации.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказала Trend сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

По ее словам, один из раненых в настоящее время находится на операционном столе.

"Среди раненых также есть беременная женщина. Погибших нет, но есть пострадавшие, чье состояние расценивается как тяжелое", - сказала Ахмедова.

Отметим, что ДТП произошло на улице Sulh города Сумгайыта.

Автобус, курсирующий по маршруту №30 (Сумгайыт-поселок Г.З. Тагиева), столкнулся с легковым автомобилем. После столкновения автобус врезался в ближайший магазин.

В результате аварии 31 пассажир автобуса был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи города Сумгайыт.

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18:27

В Сумгайыте попал в аварию маршрутный автобус.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, ДТП произошло на улице Sulh города.

Автобус, курсирующий по маршруту №30 (Сумгайыт-поселок Г.З. Тагиева), столкнулся с легковым автомобилем. После столкновения автобус врезался в ближайший магазин.

В результате аварии 31 пассажир автобуса был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи города Сумгайыт.

Как сообщает Trend со ссылкой на больницу, в настоящее время около 10 человек находятся в реанимационном отделении, их состояние расценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.