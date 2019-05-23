https://news.day.az/society/1122365.html В Азербайджане "КамАЗ" столкнулся с микроавтобусом, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
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В Азербайджане "КамАЗ" столкнулся с микроавтобусом, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
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09:08
В Билясуварском районе грузовик "КамАЗ" столкнулся с микроавтобусом марки "Ford", сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу МЧС, передает Day.Az.
Согласно информации, прибывшие на место ДТП спасатели Муганского регионального центра МЧС извлекли из деформированного микроавтобуса тела четырех человек.
Их личности уточняются.
Также спасатели помогли выбраться из транспортного средства двум пострадавшим гражданам.
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