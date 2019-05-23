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Известны имена двух пострадавших в ДТП, произошедшем в Нефтчалинском районе.

Это - Гумбатзаде Шираз Мурсал оглу (1991) и Аскерзаде Чинара Мехти гызы (1998). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в четверг в центральной больнице Джалилабадского района.

В медучреждении сказали, что состояние обоих пострадавших тяжелое и они находятся в реанимации.

"У обоих черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти, травмы других частей тела", - сказали в больнице, добавив, что не исключена возможность переправки пострадавших через некоторое время в Баку.