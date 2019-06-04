ОАО "Азерэнержи" с целью улучшения обеспечения Баку и прилегающих посёлков, а также регионов Азербайджана, электроэнергией, наряду с электрическими станциями, проводит реконструкцию, комплексные ремонтные и восстановительные работы на значимых подстанциях.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО, 220-киловольтная подстанция "Хырдалан", подстанция "Мушфиг" в поселке Бадамдар, а также 17 100-киловольтных подстанций в Баку, прилегающих поселках и в регионах полностью реконструируются, передает Day.Az.

Работы уже завершены на подстанциях "Забрат" и "Сульфанол", расположенной в Сумгаите. Восстановительные работы на других подстанциях будут завершены в ближайшие месяцы.

Отметим, что реконструкция подстанций, в том числе, замена трансформаторов на более мощные, необходима для предотвращения перегрева оборудования и аварий.

В то же время, реконструкция крайне важна для перенаправления нагрузки с одной подстанции на другую, устранения потерь и, самое главное, более качественного обеспечения потребителей электрической энергией.

Как сообщает "Азерэнержи", осуществлено усиление подстанций в результате ремонта трансформаторов, замены старых на новые.

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