Компания "Азерэнержи" распространила видеоматериал-предупреждение о необходимости соблюдения правил поведения в "зонах безопасности" высоковольтных линий электропередач.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в видеоролике перечисляются запрещенные законом действия на территории пролегания высоковольтных линий электропередач.

Так, запрещается строительство на расстоянии 20 метров (по обе стороны) от линий мощностью 110 кВ, 25-и метров - 220 кВ и 30-и метров - 330 - 500 кВ. Аналогичный запрет относится, к ограждению территории и ограничению движения, хранению корма, соломы, дров, разжиганию огня, а также поджогу полей после жатвы зерновых в упомянутых "зонах безопасности".

"Чтобы жизнь не угасла, и свет не померк, не жгите, костры, луга и поля под линиями электропередач", - говорится, в частности, в видеообращении.

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