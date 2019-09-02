https://news.day.az/society/1152401.html В Баку появится новый молл - ФОТО В Баку начато строительство нового торгового центра.
В Баку появится новый молл - ФОТО
В Баку начато строительство нового торгового центра.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Marja, новый торговый центр будет построен на улице Тофига Аббасова, 5, на месте бывшего кинотеатра "Севиндж".
Как следует из информационного стенда, торговый центр будет состоять из пяти этажей.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре