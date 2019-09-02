В Баку начато строительство нового торгового центра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Marja, новый торговый центр будет построен на улице Тофига Аббасова, 5, на месте бывшего кинотеатра "Севиндж".

Как следует из информационного стенда, торговый центр будет состоять из пяти этажей.

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