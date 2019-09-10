Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКПА) запускает совместно с министерством труда и социальной защиты населения и Конфедерацией профсоюзов Азербайджана 12-месячную программу субсидий в рамках проекта Международной организации труда (МОТ) "Расширение возможностей достойной занятости молодежи".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на конфедерацию предпринимателей, программа направлена на повышение занятости молодежи, не имеющей опыта работы, обеспечение их достойного места на рынке труда, улучшение условий, как работодателей, так и лиц, занятых поиском работы, передает Day.Az.

Проект охватит 12 районов города Баку. Согласно проекту, между работодателями и профсоюзами заключается договор о предоставлении субсидий. На основе этого в течение года за каждого трудоустроенного молодого специалиста работодатель будет получать 50 процентов его заработной платы (включая налоги и взносы на социальное страхование) в виде субсидий.

В конце программы к официальной трудовой деятельности будут привлечены 48 безработных и занятых поиском работы лиц - по четыре человека с каждого района.

К проекту могут обратиться субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в отраслях ненефтяного сектора экономики.

Согласно данным конфедерации, ежегодно в Азербайджане на рынок труда выходит от 100 до 150 тысяч молодых кадров. Данная программа, продолжая целенаправленную политику в области обеспечения эффективной занятости населения, создает новую возможность для молодежи, не имеющей опыта работы. Предприниматели же получат в рамках программы финансовую поддержку для удовлетворения потребностей работника.

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