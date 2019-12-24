https://news.day.az/society/1188535.html В Афганистане откроют три центра ASAN
В Афганистане откроют три центра ASAN
ASAN в Афганистане стал трендом, сказал в интервью журналистам директор центра "Службы ASAN" в Афганистане Мохаммед Наим Чамканаи, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Чамканаи сказал, что в Кабуле уже работает "Служба ASAN", и в ближайшее время планируется открыть ещё три таких центра высокого уровня.
Он отметил, что встреча экспертов прошла очень позитивно, и процесс внедрения "Службы ASAN" в столице и регионах Афганистана будет продуктивным.
Напомним, сегодня, 24 декабря 2019 года в Баку состоялась встреча экспертов высокого уровня стран, представляющих Международную ассоциацию ASAN - служб по оказанию государственных услуг.
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