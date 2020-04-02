В Азербайджане за незаконную религиозную пропаганду арестованы 12 человек

В прошлом году в Азербайджане было возбуждено уголовное дело в отношении 12 человек, занимающихся незаконной религиозной пропагандой.

Об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2019 год, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что у этих лиц были обнаружены и изъяты 627 экземпляров религиозной литературы, брошюр, журнальных буклетов, 249 аудио- и видеоносителей, другие предметы культа.

Согласно сообщению, в отношении 54 человек приняты административные меры, в том числе 12 человек арестованы в административном порядке.