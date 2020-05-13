Вторая волна пандемии связана с безответственностью граждан, а не со смягчением карантина

"Вторая волна заражения коронавирусом поднялась после смягчения карантина. Но я бы не сказал, что эти факторы взаимосвязаны".

Об этом сказал в беседе с Day.Az руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), член Оперативного штаба при Кабинете министров, врач-инфекционист Васиф Алиев.

Наш собеседник отметил, что люди не особо следовали правилам и во время жестких ограничений. Все, наверное, в курсе, что ежедневно полиция выявляла десятки нарушителей карантина. Видимо, наши граждане недостаточно верят в угрозу или же относятся к ней несерьезно. Так что рост статистики был ожидаем, подчеркнул представитель TƏBİB.

Проблема не в самом смягчении карантина, а в том, что граждане поняли этот процесс неправильно, считает Васиф Алиев. Граждане восприняли снятие некоторых ограничений как завершение пандемии и совсем расслабились. Им показалось, что угроза миновала. Но на самом деле все как раз наоборот - когда сняты ограничения, угроза заражения только возрастает. И к этому следует относиться серьезно, подчеркнул врач.

"Вирус остается с нами, поэтому мы периодически будем наблюдать то рост, то снижение показателей. Оглашаемые цифры - это количество инфицированных, выявленных в результате тестирования, а сколько на самом деле вирусоносителей, мы не знаем. Поэтому нужно учитывать этот факт и соблюдать социальную дистанцию. Это важная мера для сохранения вашего здоровья. И, конечно, нужно продолжать соблюдать меры личной гигиены", - отметил Алиев.

Комментируя мнение о связи количества тестов с ростом статистики заражения, член Оперативного штаба подчеркнул, что на самом деле статистика не зависит от количества проведенных тестов. Тут дело в процентной составляющей. Раньше количество положительных результатов при тестировании составляло 0,2 процента, теперь - 2,5-3 процента. Так что сравнения нужно делать, отталкиваясь от процента выявленных случаев, а не от количества тестов.

Количество выявленных больных растет, и связано это только с несоблюдением гражданами карантинных мер и несерьезным отношением к вирусной угрозе, заявил наш собеседник.

Что касается географии тестирования, то, по словам члена Оперативного штаба, в Азербайджане лаборатории действуют по всей стране, но больше всего тестов проводится, конечно, в регионах с наибольшей плотностью населения, в первую очередь, в столице. В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Абшероне и Лянкяране больше выявленных случаев коронавируса, потому что здесь большая плотность населения. Поэтому в этих регионах смягчение карантина идет медленнее, чем в других частях страны. Эти регионы относятся к регионам риска.

"Считаю, что смягчение карантина, однозначно, должно продолжаться. Но население обязано осознать свою ответственность за распространение инфекции и отнестись к соблюдению мер серьезно. К сожалению, такое отношение можно наблюдать не повсеместно. Порой имеет место даже агрессивное восприятие карантинных требований, например, требования надеть маску или написать СМС для получения разрешения. Надо понимать, что даже если у вас хороший иммунитет и вы перенесете инфекцию легко, здоровье ваших родителей и близких может оказаться под угрозой.

Ответственность и еще раз ответственность. Посмотрите, в скольких больницах в Баку размещены больные коронавирусом! Как человек, находящийся, скажем так, на передовой борьбы с коронавирусом, могу со всей ответственностью сказать, что к этой инфекции следует относиться серьезно. Нужно понимать, что если больной скрывает болезнь и не помещается в больницу, это ведет к распространению вируса и мешает его локализации. Если не соблюдать правил, ситуация может развиваться по драматическому сценарию.

Подумайте о наших врачах, которые уже третий месяц день и ночь ведут борьбу с пандемией. Они делают все возможное, но если число зараженных будет расти, возникнут большие проблемы с размещением больных, с количеством медперсонала, с качеством лечения. Это приведет к росту летальных исходов. Одним словом, если не думаете о себе, подумайте о своих родных и близких", - заключил руководитель рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB, добавив, что от соблюдения гражданами правил выиграют все.

Лейла Таривердиева