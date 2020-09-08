В Азербайджане вновь смягчен карантин

В 00:00 8 сентября в Азербайджане с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации вступило в силу решение Оперативного штаба при Кабинете министров о введении дополнительных смягчений ужесточенного карантинного режима.

Об этом сообщает Dаy.Az со ссылкой на Оперштаб.

Так, с сегодняшнего дня смягчения коснутся следующих сфер:

- С соблюдением карантинных требований и в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №237 от 6 июля 2020 года "О регулировании некоторых вопросов в связи с приемом посетителей на объектах общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19)" разрешается оказывать услуги внутри объектов общественного питания до 00:00;

- Устраняются введенные в связи с въездом и выездом из Баку, Сумгайыта и Абшеронского района ограничения (за исключением междугородних и межрайонных пассажироперевозок);