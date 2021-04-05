Задержана группа фальшивомонетчиков

В Гусарский РОП обратился житель города Э.Кязымов, сообщив, что в его магазине несколько покупателей расплатились фальшивой 100-долларовой банкнотой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении преступления жителей Гянджи - Г. Махмудова и ранее судимого С.Алиева, жителей Баку - уже имеющих судимость Э.Гасанова и О.Мамедова, а также проживающую в Сумгайыте Г.Эйнуллаеву.

У них было изъято 70 поддельных 100-долларовых купюр.

По данному факту расследование продолжается.