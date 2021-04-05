https://news.day.az/society/1331296.html Задержана группа фальшивомонетчиков
Задержана группа фальшивомонетчиков
В Гусарский РОП обратился житель города Э.Кязымов, сообщив, что в его магазине несколько покупателей расплатились фальшивой 100-долларовой банкнотой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении преступления жителей Гянджи - Г. Махмудова и ранее судимого С.Алиева, жителей Баку - уже имеющих судимость Э.Гасанова и О.Мамедова, а также проживающую в Сумгайыте Г.Эйнуллаеву.
У них было изъято 70 поддельных 100-долларовых купюр.
По данному факту расследование продолжается.
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