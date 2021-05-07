Откроется ли бакинское метро 1 июня?

10 мая все граждане Азербайджана старше 18 лет могут присоединиться к процессу вакцинации.

Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев. Таким образом, количество людей, присоединяющихся к процессу вакцинации в стране, увеличится.

Уже сейчас наблюдается снижение числа заражений коронавирусом. Увеличивается и количество вакцинированных. Один из важнейших вопросов, связанных с карантином, - восстановление работы бакинского метро. Но можно ли восстановить работу метро со следующего месяца?

Как передает Day.Az, начальник пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов ответил на вопросы Sonxeber.az по этому поводу. Он сказал, что восстановление работы метро является исключительной ответственностью Оперативного штаба.

"В настоящее время принимаются соответствующие профилактические меры для поддержания инфраструктуры метропо в надлежащем состоянии. Эти меры продолжаются в соответствии с техническими и нормативными требованиями", - сказал Мамедов.