МЧС Азербайджана обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погодных условий, передает Day.Az со ссылкой на МЧС.

Министерство в целях безопасности рекомендует не выходить на улицу при сильном ветре без острой необходимости.

"Вместе с тем, в случае сильного ветра на улице рекомендуется избегать строений из легких конструкций, временных построек, рекламных стендов, не следует стоять под столбами линий электропередач, проводами, высокими деревьями. Следует передвигаться осторожно, в случае необходимости укрыться в подвале ближайшего здания или прочном здании.

Кроме того, с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре, особенно на открытом воздухе, рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности.

При опасности звонить на номер 112", - отмечается в сообщении.

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, начиная с сегодняшнего вечера и до 10 мая, на территории страны прогнозируются нестабильные погодные условия, в частности сильный ветер.