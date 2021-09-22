Мехрибан Велиева прокомментировала недопуск родителей в школу

Начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева прокомментировала вопрос недопуска родителей во дворы столичных школ.

Как передает Day.Az, она посоветовала родителям отнестись к этому с пониманием:

"Родители - тоже часть образовательного процесса. Они должны отнестись к этому вопросу с пониманием. Если возникает плотность и проблемы, лучше находиться за пределами школы. В само здание школы можно войти только при наличии паспорта COVID-19. Мне кажется, что в такие моменты родители должны думать о здоровье своих детей, чтобы процесс плотности можно было регулировать".