Еще перед одним вузом образовалась огромная очередь

Проверка ковид-паспортов у студентов и преподавателей в первый учебный день стала причиной появления огромной очереди и перед другим бакинским вузом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в Facebook появилось видео, свидетельствующее о столпотворении перед Азербайджанским университетом языков.

Как сообщили в высшем учебном заведении, это были родители, которым запрещено входить в административное здание вуза.

Отметим, что 29 сентября в высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях Азербайджана начались очные занятия.

Из-за того, что в университеты и колледжи вход разрешен только вакцинированным или имеющим иммунитет от COVID-19, у студентов и преподавателей проверяют наличие ковид-паспортов. Это вызвало столпотворение и хаос перед учебными заведениями.

Напомним, что подобная ситуация наблюдается с сегодняшнего утра и в других учебных заведениях страны, таких как Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, а также Бакинский государственный университет.