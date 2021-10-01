В этих автобусах Азербайджане теперь будет требоваться COVID-паспорт

В Азербайджане при междугородних пассажироперевозках по железной дороге и автобусами с сегодняшнего дня будет требоваться COVID-паспорт.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно решению Оперативного штаба, при осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом из городов и районов страны, за исключением регулярных пассажирских перевозок между городами Баку и Сумгайыт, Абшеронским районом (не считая перевозок пассажиров легковыми автомобилями такси), пассажиры, за исключением лиц моложе 18 лет, с 1 октября 2021 года должны получить первую дозу против COVID-19, а с 1 ноября 2021 года - вторую дозу, либо иметь сертификат иммунитета против COVID-19.

Решение было принято с целью снижения риска заражения людей вирусом COVID-19, с учетом того, что длительное пребывание большого количества людей в помещении создает благоприятные условия для распространения короновирусной инфекции.

Отметим, такого требования до сегодняшнего дня не было.