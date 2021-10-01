В Азербайджане возобновлена деятельность мест отдыха и развлечений

С 1 октября возобновляется деятельность мест отдыха и развлечений (включая клубы), а также детских развлекательных заведений (в том числе находящихся на территории бульваров и парков).

Как передает Day.Az, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Сферы работ и услуг, деятельность которых возобновляется, будут оказывать услуги до 00:00 и услугами объектов этой сферы, расположенных в закрытых помещениях, лица старше 18 лет смогут пользоваться только при наличии паспорта COVID-19. Лица, не сумевшие вакцинироваться в силу определенных причин, могут посещать объекты, в которых требуется паспорт COVID-19, предъявив сертификат о противопоказаниях на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

80 процентов работников объектов указанных сфер обязательно должны иметь паспорт COVID-19 (сертификат о вакцинации против COVID-19 или сертификат иммунитета против COVID-19).