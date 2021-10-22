Уголовное дело экс-депутата Милли Меджлиса направлено в суд

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльданиза Салимова в связи с применением силы в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции 29 июля около 01:00 в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз.

Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе предварительного следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Эльданиз Салимов, расценив как оскорбление законные действия лейтенанта полиции Заура Мирзоева, который исполнял служебные обязанности для предотвращения нарушения требований особого карантинного режима, озвучил в адрес последнего неэтичные высказывания, нанес ему в область головы и лица телесные повреждения.

Эльданиз Салимов был привлечен в качестве обвиняемого по статье 309.2 (превышение должностных полномочий), решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Дело для дальнейшего рассмотрения направлено в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

Напомним, что после инцидента Салимов был лишен депутатской неприкосновенности.