В школе №20 в Баку продлен карантин

Из-за выявления еще у нескольких педагогов и учеников школы-лицея №20 COVID-19 Центр гигиены и эпидемиологии продлил срок действия карантина в данном учебном заведении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Управлении образования города Баку.

Занятия в школе-лицее будут продолжены в дистанционной форме.