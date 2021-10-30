https://news.day.az/society/1397758.html В школе №20 в Баку продлен карантин
В школе №20 в Баку продлен карантин
Из-за выявления еще у нескольких педагогов и учеников школы-лицея №20 COVID-19 Центр гигиены и эпидемиологии продлил срок действия карантина в данном учебном заведении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Управлении образования города Баку.
Занятия в школе-лицее будут продолжены в дистанционной форме.
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