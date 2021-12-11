https://news.day.az/society/1414418.html Эти лица должны быть вакцинированы двумя дозами до 1 февраля - СПИСОК
Эти лица должны быть вакцинированы двумя дозами до 1 февраля - СПИСОК
Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджана принял новые решения по смягчению карантинного режима в стране.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперштаб.
Согласно новому решению, с 1 февраля 2022 года в Азербайджане всем сотрудникам госорганов, всех медицинских, фармацевтических, научных и образовательных учреждений должны быть вакцинированными или иметь соответствующие сертификаты.
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