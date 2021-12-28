https://news.day.az/society/1421085.html Откроет ли Азербайджан сухопутные границы? - официальный ответ
Откроет ли Азербайджан сухопутные границы? - официальный ответ
Вопрос открытия сухопутных границ Азербайджана в настоящее время не обсуждается.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.
По его словам, в настоящее время граждане могут въезжать в Азербайджан через сухопутную границу только при наличии специального разрешения Кабинета министров.
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