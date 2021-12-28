Откроет ли Азербайджан сухопутные границы?

Вопрос открытия сухопутных границ Азербайджана в настоящее время не обсуждается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.

По его словам, в настоящее время граждане могут въезжать в Азербайджан через сухопутную границу только при наличии специального разрешения Кабинета министров.