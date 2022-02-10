Сколько вакцинированных подростков в Азербайджане?

В Азербайджане рекомендована вакцинация подростков в возрасте от 12 до 18 лет".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Он отметил, что на сегодняшний день в Азербайджане вакцинирован 601 подросток: "Им сделали прививку исключительно вакциной Pfizer и при этом удалось избежать каких-то нежелательных последствий. Обсуждалось и снижение возрастной планки. Все решения принимаются на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Согласно рекомендации ВОЗ, вакцинация детей не является принудительной".