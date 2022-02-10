https://news.day.az/society/1434526.html Сколько вакцинированных подростков в Азербайджане? - отвечает минздрав
Сколько вакцинированных подростков в Азербайджане? - отвечает минздрав
В Азербайджане рекомендована вакцинация подростков в возрасте от 12 до 18 лет".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Теймур Мусаев.
Он отметил, что на сегодняшний день в Азербайджане вакцинирован 601 подросток: "Им сделали прививку исключительно вакциной Pfizer и при этом удалось избежать каких-то нежелательных последствий. Обсуждалось и снижение возрастной планки. Все решения принимаются на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Согласно рекомендации ВОЗ, вакцинация детей не является принудительной".
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