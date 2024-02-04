В Сумгайыте произошел пожар в цеху.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Как отмечается, в цеху общей площадью 200 кв. м сгорели древесные отходы на площади 10 кв.м.

Остальная часть цеха была защищена от огня, пожар был потушен пожарными подразделениями.

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