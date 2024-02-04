В Гаджигабуле загорелся автомобиль

На горячую линию МЧС поступила информация о возгорании автомобиля на участке трассы Баку - Газах, проходящем по территории Гаджигабульского района.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, на место происшествия незамедлительно были направлены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что в принадлежащем гражданину легковом автомобиле марки Mercedes произошло возгорание.

Благодаря профессионализму и оперативным действия сотрудников ведомства огонь был потушен в кратчайшие сроки, предотвращено его распространение на обширную площадь.

В результате происшествия сгорели легковоспламеняющиеся части двигателя и приборная панель машины. Остальная часть транспортного средства была защищена от огня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!