В Гаджигабуле загорелся автомобиль - ВИДЕО
На горячую линию МЧС поступила информация о возгорании автомобиля на участке трассы Баку - Газах, проходящем по территории Гаджигабульского района.
Как сообщили Day.Az в ведомстве, на место происшествия незамедлительно были направлены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что в принадлежащем гражданину легковом автомобиле марки Mercedes произошло возгорание.
Благодаря профессионализму и оперативным действия сотрудников ведомства огонь был потушен в кратчайшие сроки, предотвращено его распространение на обширную площадь.
В результате происшествия сгорели легковоспламеняющиеся части двигателя и приборная панель машины. Остальная часть транспортного средства была защищена от огня.
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