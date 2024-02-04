Житель Тертера подорвался на мине

В районную прокуратуру Тертерского района поступила информация о том, что 4 февраля примерно в 17:00 в результате взрыва мины на территории села Гызылоба Тертерского района, получил ранение пасший скот на территории села Алиев Гасанлы Шахин оглу (2001 г.р.), житель села Гарадаглы Тертерского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запросы в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Пострадавший получил травму ноги. При помощи сотрудников полиции он был вывезен с территории происшествия и эвакуирован в больницу.

В настоящее время сотрудники прокуратуры осматривают место происшествия, проводятся необходимые следственные действия.

По данному факту проводится расследование.

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