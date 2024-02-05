Пожар в Тертере

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на территории села Мамырлы Тертерского района.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

На место были направлены силы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС Тертерского района.

Оперативное вмешательство пожарных предотвратило распространение огня, возникший на открытой местности пожар был потушен в короткие сроки.

В результате пожара сгорело 2,5 га сухой травы.

Находящееся рядом здание школы и деревья были защищены от огня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!