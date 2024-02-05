https://news.day.az/society/1634500.html Пожар в Тертере - ВИДЕО
Пожар в Тертере - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на территории села Мамырлы Тертерского района.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
На место были направлены силы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС Тертерского района.
Оперативное вмешательство пожарных предотвратило распространение огня, возникший на открытой местности пожар был потушен в короткие сроки.
В результате пожара сгорело 2,5 га сухой травы.
Находящееся рядом здание школы и деревья были защищены от огня.
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